Шумиляс Иван Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1889 ст.
Дата смертиОколо 1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1889 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
29.08.1889 ст.
Рождение ребёнка
30.09.1921
Дочь: Глазер (Шумиляс) Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Шумиляс (Богданова) Варвара Петровна
Рождение ребёнка
После 1921
Мать ребёнка: Шумиляс (Богданова) Варвара Петровна
Рождение ребёнка
03.09.1923
Сын: Шумиляс Александр Иванович
Мать ребёнка: Шумиляс (Богданова) Варвара Петровна
Рождение ребёнка
19.12.1926
Дочь: Игнатьева (Шумиляс) Нина Ивановна
Мать ребёнка: Шумиляс (Богданова) Варвара Петровна
Рождение ребёнка
16.04.1941
Мать ребёнка: Шумиляс (Богданова) Варвара Петровна
Смерть
Около 1941
Умер в тюрьме