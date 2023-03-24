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Шумиляс Иван Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1889 ст.

Дата смерти

Около 1941

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1889 ст.

Отец: Szumilas Ignacy Александрович

Мать: Шумиляс (Путилова) Пелагия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шумиляс (Богданова) Варвара Петровна

Крещение
29.08.1889 ст.
Рождение ребёнка
30.09.1921

Дочь: Глазер (Шумиляс) Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Шумиляс (Богданова) Варвара Петровна

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
После 1921

Сын: Шумиляс Илья Иванович

Мать ребёнка: Шумиляс (Богданова) Варвара Петровна

Рождение ребёнка
03.09.1923

Сын: Шумиляс Александр Иванович

Мать ребёнка: Шумиляс (Богданова) Варвара Петровна

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.12.1926

Дочь: Игнатьева (Шумиляс) Нина Ивановна

Мать ребёнка: Шумиляс (Богданова) Варвара Петровна

Рождение ребёнка
16.04.1941

Сын: Шумиляс Валерий Иванович

Мать ребёнка: Шумиляс (Богданова) Варвара Петровна

Смерть
Около 1941
Умер в тюрьме

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