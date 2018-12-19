Глазер (Шумиляс) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазер (Шумиляс) Любовь Ивановна

Место рождения

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

30.09.1921

Дата смерти

19.12.2018

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1921

Отец: Шумиляс Иван Игнатьевич

Мать: Шумиляс (Богданова) Варвара Петровна

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Место жительства
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Военная служба
С 22.04.1942 по 06.10.1945
Чита, город Чита, Забайкальский край
Род войск: 750 зенитно-артиллерийский полк. в/ч 34651, 2 дивизион, 6 батарея Воинское звание: ефрейтор Должность, специальность: стереоскопист
Бракосочетание
22.04.1946

Муж: Глазер Николай Юрьевич

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глазер Николай Юрьевич

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
28.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глазер Николай Юрьевич

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Место жительства
С ?.01.1963 по ?.07.1973
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Смерть
19.12.2018
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия

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