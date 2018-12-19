Глазер (Шумиляс) Любовь Ивановна
Место рождения
Дата рождения30.09.1921
Дата смерти19.12.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1921
Место жительства
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Военная служба
С 22.04.1942 по 06.10.1945
Чита, город Чита, Забайкальский край
Род войск: 750 зенитно-артиллерийский полк. в/ч 34651, 2 дивизион, 6 батарея Воинское звание: ефрейтор Должность, специальность: стереоскопист
Бракосочетание
22.04.1946
Рождение ребёнка
25.06.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Глазер Николай Юрьевич
Рождение ребёнка
28.12.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Глазер Николай Юрьевич
Место жительства
С ?.01.1963 по ?.07.1973
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Смерть
19.12.2018
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия