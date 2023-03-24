Шумиляс (Богданова) Варвара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумиляс (Богданова) Варвара Петровна

Место рождения

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

02.12.1899 ст.

Дата смерти

28.12.1977

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Крещение
06.12.1899
Рождение
02.12.1899 ст.

Отец: Богданов Пётр Яковлевич

Мать: Богданова (Брюзгина) Надежда Александровна

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумиляс Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
30.09.1921

Дочь: Глазер (Шумиляс) Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Шумиляс Иван Игнатьевич

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
После 1921

Сын: Шумиляс Илья Иванович

Отец ребёнка: Шумиляс Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
03.09.1923

Сын: Шумиляс Александр Иванович

Отец ребёнка: Шумиляс Иван Игнатьевич

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.12.1926

Дочь: Игнатьева (Шумиляс) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Шумиляс Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
16.04.1941

Сын: Шумиляс Валерий Иванович

Отец ребёнка: Шумиляс Иван Игнатьевич

Смерть
28.12.1977
Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край

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