Шумиляс (Богданова) Варвара Петровна
Место рождения
Дата рождения02.12.1899 ст.
Дата смерти28.12.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
06.12.1899
Рождение
02.12.1899 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.09.1921
Дочь: Глазер (Шумиляс) Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Шумиляс Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
После 1921
Отец ребёнка: Шумиляс Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
03.09.1923
Сын: Шумиляс Александр Иванович
Отец ребёнка: Шумиляс Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
19.12.1926
Дочь: Игнатьева (Шумиляс) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Шумиляс Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
16.04.1941
Отец ребёнка: Шумиляс Иван Игнатьевич
Смерть
28.12.1977