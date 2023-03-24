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Шумиляс Александр Иванович

Место рождения

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

03.09.1923

Дата смерти

23.09.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1923

Отец: Шумиляс Иван Игнатьевич

Мать: Шумиляс (Богданова) Варвара Петровна

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шумиляс (Изидорчик) Ольга Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Военная служба
С 1941 по 08.08.1942
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Род войск: 416 сп, 1 УкрФ Воинское звание: радист
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шумиляс (Изидорчик) Ольга Ивановна

Награда
01.08.1986
№ наградного документа: 54 Дата наградного документа: 01.08.1986 Номер записи: 1524201658
Смерть
23.09.1992
Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край

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