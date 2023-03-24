Шумиляс Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения03.09.1923
Дата смерти23.09.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1923
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
С 1941 по 08.08.1942
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Род войск: 416 сп, 1 УкрФ Воинское звание: радист
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шумиляс (Изидорчик) Ольга Ивановна
Награда
01.08.1986
№ наградного документа: 54 Дата наградного документа: 01.08.1986 Номер записи: 1524201658
Смерть
23.09.1992