Шумиляс (Изидорчик) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумиляс (Изидорчик) Ольга Ивановна

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Место рождения

Средний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Изидорчик Иван

Мать: не указана

Средний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шумиляс Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумиляс Александр Иванович

Место жительства
Неизвестно
Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Похороны
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
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