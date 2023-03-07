Шумиляс (Изидорчик) Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Изидорчик Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шумиляс Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край