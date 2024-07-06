Изидорчик Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изидорчик Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1906 г.р.
1910 г.р.
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Добавил:

ОС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шумиляс (Изидорчик) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Средний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1906

Сын: Изидорчик Максим Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Изидорчик Павел Иванович

Мать ребёнка: не указана

Средний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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