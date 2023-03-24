Изидорчик Максим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Изидорчик Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Награда
28.04.1943
Ссылка: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie18456767/ Наградной документ Дата рождения: __.__.1906 Место призыва: Каратузский РВК, Красноярский край, Каратузский р-н Воинское ... Показать все
Смерть
Неизвестно