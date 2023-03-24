Изидорчик Максим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изидорчик Максим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Изидорчик Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Награда
28.04.1943
Ссылка: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie18456767/ Наградной документ Дата рождения: __.__.1906 Место призыва: Каратузский РВК, Красноярский край, Каратузский р-н Воинское ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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