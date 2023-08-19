Богданова (Брюзгина) Надежда Александровна
Место рождения
Дата рождения1879 ст.
Дата смерти13.04.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.
Бракосочетание
28.01.1899
Рождение ребёнка
02.12.1899 ст.
Дочь: Шумиляс Варвара Петровна
Отец ребёнка: Богданов Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
13.10.1901
Отец ребёнка: Богданов Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
30.01.1904 ст.
Дочь: Грыженкова Анна Петровна
Отец ребёнка: Богданов Пётр Яковлевич
Смерть
13.04.1953