Богданова (Брюзгина) Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Брюзгина) Надежда Александровна

Место рождения

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1879 ст.

Дата смерти

13.04.1953

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.

Отец: Брюзгин Александр Петрович

Мать: Брюзгина Матрона Ивановна

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
28.01.1899

Муж: Богданов Пётр Яковлевич

Рождение ребёнка
02.12.1899 ст.

Дочь: Шумиляс Варвара Петровна

Отец ребёнка: Богданов Пётр Яковлевич

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.10.1901

Сын: Богданов Иван Петрович

Отец ребёнка: Богданов Пётр Яковлевич

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
30.01.1904 ст.

Дочь: Грыженкова Анна Петровна

Отец ребёнка: Богданов Пётр Яковлевич

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
13.04.1953
Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
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