Брюзгин Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрюзгин Александр Петрович

Брюзгин Александр Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

После 1915

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Брюзгин Пётр Мелентьевич

Мать: Брюзгина Мария Матвеевна

Военная служба
С 22.01.1868 по 06.04.1868
Род войск: 72 пехотный резервный батальон Воинское звание: рекрут Откуда прибыл: с. Восточное
Военная служба
13.06.1868
Род войск: 5-й Восточно-Сибирский линейный батальон Воинское звание: рядовой
Военная служба
08.03.1869
Род войск: 5-й Восточно-Сибирский линейный батальон Воинское звание: ефрейтор -: ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ
Военная служба
13.12.1871
Род войск: 5-й восточно-Сибирский линейный батальон Воинское звание: Унтер-офицер -: ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ
Военная служба
01.04.1872
Род войск: 5-й Восточно-Сибирский линейный батальон Воинское звание: Старший Унтер-офицер -: ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ
Военная служба
05.11.1872
Род войск: 5-й Восточно-Сибирский линейный батальон Воинское звание: Фельдфебель -: ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ
Награда
28.11.1873
Подробности: из желтой гарусной тесьмы за безупречную 6 летнюю службу -: Нашивка
Военная служба
24.02.1874
Род войск: 5-й Восточно-Сибирский линейный батальон Воинское звание: Фельдфебель -: УВОЛЕН СО СЛУЖБЫ Во временный отпуск до необходимости
Бракосочетание
После 29.06.1875

Жена: Брюзгина Матрона Ивановна

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
С 1876 по 1878

Сын: Брюзгин Андрей Александрович

Мать ребёнка: Брюзгина Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
1879 ст.

Дочь: Богданова Надежда Александровна

Мать ребёнка: Брюзгина Матрона Ивановна

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1882

Сын: Брюзгин Антон Александрович

Мать ребёнка: Брюзгина Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Брюзгин Иннокентий Александрович

Мать ребёнка: Брюзгина Матрона Ивановна

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1892

Сын: Брюзгин Степан Александрович

Мать ребёнка: Брюзгина Матрона Ивановна

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
До 1915

Сын: Брюзгин Иван Александрович

Мать ребёнка: Брюзгина Матрона Ивановна

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
После 1915
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close