Брюзгин Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиПосле 1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Брюзгин Пётр Мелентьевич
Мать: Брюзгина Мария Матвеевна
Военная служба
С 22.01.1868 по 06.04.1868
Род войск: 72 пехотный резервный батальон Воинское звание: рекрут Откуда прибыл: с. Восточное
Военная служба
13.06.1868
Род войск: 5-й Восточно-Сибирский линейный батальон Воинское звание: рядовой
Военная служба
08.03.1869
Род войск: 5-й Восточно-Сибирский линейный батальон Воинское звание: ефрейтор -: ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ
Военная служба
13.12.1871
Род войск: 5-й восточно-Сибирский линейный батальон Воинское звание: Унтер-офицер -: ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ
Военная служба
01.04.1872
Род войск: 5-й Восточно-Сибирский линейный батальон Воинское звание: Старший Унтер-офицер -: ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ
Военная служба
05.11.1872
Род войск: 5-й Восточно-Сибирский линейный батальон Воинское звание: Фельдфебель -: ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ
Награда
28.11.1873
Подробности: из желтой гарусной тесьмы за безупречную 6 летнюю службу -: Нашивка
Военная служба
24.02.1874
Род войск: 5-й Восточно-Сибирский линейный батальон Воинское звание: Фельдфебель -: УВОЛЕН СО СЛУЖБЫ Во временный отпуск до необходимости
Бракосочетание
После 29.06.1875
Рождение ребёнка
С 1876 по 1878
Сын: Брюзгин Андрей Александрович
Мать ребёнка: Брюзгина Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1879 ст.
Дочь: Богданова Надежда Александровна
Мать ребёнка: Брюзгина Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Брюзгин Антон Александрович
Мать ребёнка: Брюзгина Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Брюзгин Иннокентий Александрович
Мать ребёнка: Брюзгина Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Брюзгин Степан Александрович
Мать ребёнка: Брюзгина Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
До 1915
Сын: Брюзгин Иван Александрович
Мать ребёнка: Брюзгина Матрона Ивановна
Смерть
После 1915