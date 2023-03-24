Брюзгина Мария Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брюзгина Мария Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Брюзгин Конон Петрович

Отец ребёнка: Брюзгин Пётр Мелентьевич

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Бел..? Елена Петровна

Отец ребёнка: Брюзгин Пётр Мелентьевич

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Аксинья (Ксения) Петровна

Отец ребёнка: Брюзгин Пётр Мелентьевич

Рождение ребёнка
Между 1846 и 1848

Сын: Брюзгин Иван Петрович

Отец ребёнка: Брюзгин Пётр Мелентьевич

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1849

Сын: Брюзгин Александр Петрович

Отец ребёнка: Брюзгин Пётр Мелентьевич

Рождение ребёнка
?.07.1850

Дочь: Марфа Петровна

Отец ребёнка: Брюзгин Пётр Мелентьевич

Рождение ребёнка
1855

Сын: Брюзгин Аггей Петрович

Отец ребёнка: Брюзгин Пётр Мелентьевич

Рождение ребёнка
1857

Сын: Брюзгин Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Брюзгин Пётр Мелентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брюзгин Пётр Мелентьевич

Место жительства
Неизвестно
Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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