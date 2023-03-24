Брюзгина Мария Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Брюзгин Пётр Мелентьевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Бел..? Елена Петровна
Отец ребёнка: Брюзгин Пётр Мелентьевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Аксинья (Ксения) Петровна
Отец ребёнка: Брюзгин Пётр Мелентьевич
Рождение ребёнка
Между 1846 и 1848
Отец ребёнка: Брюзгин Пётр Мелентьевич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Брюзгин Александр Петрович
Отец ребёнка: Брюзгин Пётр Мелентьевич
Рождение ребёнка
?.07.1850
Дочь: Марфа Петровна
Отец ребёнка: Брюзгин Пётр Мелентьевич
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Брюзгин Пётр Мелентьевич
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Брюзгин Пётр Мелентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно