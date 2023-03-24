Бел..? (Брюзгина) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бел..? (Брюзгина) Елена Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1806 г.р.

Мать

1815 г.р.

Муж

1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Брюзгин Пётр Мелентьевич

Мать: Брюзгина Мария Матвеевна

Бракосочетание
05.11.1858

Муж: Бел ? Алексей ?

Тесь, Новоселовский муниципальный район, Красноярский край
Место жительства
Неизвестно
Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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