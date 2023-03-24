Бел..? (Брюзгина) Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Брюзгин Пётр Мелентьевич
Мать: Брюзгина Мария Матвеевна
Бракосочетание
05.11.1858
Муж: Бел ? Алексей ?
Тесь, Новоселовский муниципальный район, Красноярский край
Место жительства
Неизвестно
Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно