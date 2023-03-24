Брюзгин Фёдор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрюзгин Фёдор Петрович

Брюзгин Фёдор Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Около 1912

Пол

Мужской

Отец

1806 г.р.

Мать

1815 г.р.

Жена

Дети

После 1857 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Брюзгин Пётр Мелентьевич

Мать: Брюзгина Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
После 1857

Сын: Брюзгин Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Брюзгина Федосия Назаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Брюзгина Федосия Назаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брюзгина Федосия Назаровна

Смерть
Около 1912
Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close