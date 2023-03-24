Брюзгин Фёдор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиОколо 1912
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Брюзгин Пётр Мелентьевич
Мать: Брюзгина Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
После 1857
Мать ребёнка: Брюзгина Федосия Назаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Брюзгина Федосия Назаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1912
Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край