Брюзгина Федосия Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брюзгина Федосия Назаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

После 1857 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1857

Сын: Брюзгин Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Брюзгин Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Брюзгин Фёдор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брюзгин Фёдор Петрович

Смерть
Неизвестно
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