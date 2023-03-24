Брюзгин Андрей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1876 по 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1876 по 1878
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Брюзгина Мария Егоровна
Бракосочетание
До 1913 ст.
Жена: Брюзгина Мария Егоровна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Брюзгин Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Брюзгина Мария Егоровна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Брюзгина Мария Егоровна
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Брюзгина Мария Егоровна
Рождение ребёнка
14.07.1933
Мать ребёнка: Брюзгина Мария Егоровна
Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно