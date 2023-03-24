Брюзгин Андрей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брюзгин Андрей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1876 по 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1876 по 1878

Отец: Брюзгин Александр Петрович

Мать: Брюзгина (Шевченко) Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Брюзгин Пётр Андреевич

Мать ребёнка: Брюзгина Мария Егоровна

Бракосочетание
До 1913 ст.

Жена: Брюзгина Мария Егоровна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Брюзгин Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Брюзгина Мария Егоровна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Брюзгин Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Брюзгина Мария Егоровна

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Брюзгина Мария Егоровна

Рождение ребёнка
14.07.1933

Сын: Брюзгин Леонид Андреевич

Мать ребёнка: Брюзгина Мария Егоровна

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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