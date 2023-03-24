Брюзгина (Шевченко) Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брюзгина (Шевченко) Матрона Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Шевченко Иван Васильевич

Мать: Шевченко Анна Сергеевна

Бракосочетание
23.04.1872

Муж: Мелких ?

Бракосочетание
После 29.06.1875

Муж: Брюзгин Александр Петрович

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
С 1876 по 1878

Сын: Брюзгин Андрей Александрович

Отец ребёнка: Брюзгин Александр Петрович

Рождение ребёнка
1879 ст.

Дочь: Богданова (Брюзгина) Надежда Александровна

Отец ребёнка: Брюзгин Александр Петрович

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1882

Сын: Брюзгин Антон Александрович

Отец ребёнка: Брюзгин Александр Петрович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Брюзгин Иннокентий Александрович

Отец ребёнка: Брюзгин Александр Петрович

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1892

Сын: Брюзгин Степан Александрович

Отец ребёнка: Брюзгин Александр Петрович

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
До 1915

Сын: Брюзгин Иван Александрович

Отец ребёнка: Брюзгин Александр Петрович

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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