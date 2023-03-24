Брюзгина (Шевченко) Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Шевченко Иван Васильевич
Мать: Шевченко Анна Сергеевна
Бракосочетание
23.04.1872
Муж: Мелких ?
Бракосочетание
После 29.06.1875
Рождение ребёнка
С 1876 по 1878
Сын: Брюзгин Андрей Александрович
Отец ребёнка: Брюзгин Александр Петрович
Рождение ребёнка
1879 ст.
Дочь: Богданова (Брюзгина) Надежда Александровна
Отец ребёнка: Брюзгин Александр Петрович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Брюзгин Антон Александрович
Отец ребёнка: Брюзгин Александр Петрович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Брюзгин Иннокентий Александрович
Отец ребёнка: Брюзгин Александр Петрович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Брюзгин Степан Александрович
Отец ребёнка: Брюзгин Александр Петрович
Рождение ребёнка
До 1915
Сын: Брюзгин Иван Александрович
Отец ребёнка: Брюзгин Александр Петрович
Смерть
Неизвестно