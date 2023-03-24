Брюзгина Мария Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Брюзгин Андрей Александрович
Бракосочетание
До 1913 ст.
Рождение ребёнка
1921
Сын: Брюзгин Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Брюзгин Андрей Александрович
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Брюзгин Андрей Александрович
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Брюзгин Андрей Александрович
Рождение ребёнка
14.07.1933
Отец ребёнка: Брюзгин Андрей Александрович
Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно