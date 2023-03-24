Брюзгина Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрюзгина Мария Егоровна

Брюзгина Мария Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1876 по 1878 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Брюзгин Пётр Андреевич

Отец ребёнка: Брюзгин Андрей Александрович

Бракосочетание
До 1913 ст.

Муж: Брюзгин Андрей Александрович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Брюзгин Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Брюзгин Андрей Александрович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Брюзгин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Брюзгин Андрей Александрович

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Брюзгин Андрей Александрович

Рождение ребёнка
14.07.1933

Сын: Брюзгин Леонид Андреевич

Отец ребёнка: Брюзгин Андрей Александрович

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.