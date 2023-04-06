Грыженкова (Богданова) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения30.01.1904 ст.
Дата смерти08.09.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1904 ст.
Рождение ребёнка
07.04.1925
Отец ребёнка: Изместьев Илья
Рождение ребёнка
20.10.1932
Дочь: Петрова Вера Степановна
Отец ребёнка: Грыженков Степан Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Изместьев Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.09.1986