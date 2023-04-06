Грыженкова (Богданова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грыженкова (Богданова) Анна Петровна

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Место рождения

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

30.01.1904 ст.

Дата смерти

08.09.1986

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1904 ст.

Отец: Богданов Пётр Яковлевич

Мать: Богданова Надежда Александровна

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.04.1925

Сын: Изместьев Владимир Ильич

Отец ребёнка: Изместьев Илья

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.10.1932

Дочь: Петрова Вера Степановна

Отец ребёнка: Грыженков Степан Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Изместьев Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грыженков Степан Фёдорович

Смерть
08.09.1986
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