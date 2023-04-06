Изместьев Владимир Ильич
Место рождения
Дата рождения07.04.1925
Дата смерти01.02.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1925
Отец: Изместьев Илья
Мать: Грыженкова Анна Петровна
Военная служба
С ?.01.1943 по 01.02.1944
Воинское звание: сержант, ком. отделения
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.02.1944
с. Теребутицы, Шимский р-н, Ленинградская обл., Российская Федерация, СССР
Причина смерти: погиб в WW2