Изместьев Владимир Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИзместьев Владимир Ильич

Изместьев Владимир Ильич

avatar

Место рождения

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

07.04.1925

Дата смерти

01.02.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1925

Отец: Изместьев Илья

Мать: Грыженкова Анна Петровна

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Военная служба
С ?.01.1943 по 01.02.1944
Воинское звание: сержант, ком. отделения
Место жительства
Неизвестно
Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
01.02.1944
с. Теребутицы, Шимский р-н, Ленинградская обл., Российская Федерация, СССР
Причина смерти: погиб в WW2
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close