Петрова (Грыженкова) Вера Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Грыженкова) Вера Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1932

Дата смерти

20.08.2020

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1932

Отец: Грыженков Степан Фёдорович

Мать: Грыженкова (Богданова) Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Дмитрий Евстафиевич

Место жительства
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.05.1955

Дочь: Аржакова (Петрова) Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Петров Дмитрий Евстафиевич

Рождение ребёнка
30.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Дмитрий Евстафиевич

Смерть
20.08.2020
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край

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