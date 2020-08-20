Петрова (Грыженкова) Вера Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1932
Дата смерти20.08.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.1955
Дочь: Аржакова (Петрова) Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Петров Дмитрий Евстафиевич
Рождение ребёнка
30.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петров Дмитрий Евстафиевич
Смерть
20.08.2020