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Грыженков Степан Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

16.01.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1932

Дочь: Петрова Вера Степановна

Мать ребёнка: Грыженкова Анна Петровна

Военная служба
С 1941 по 16.01.1944
Род войск: 299 стр. полк, 225 Новгородская стр. див Воинское звание: мл. сержант (миномётчик) НАЙТИ - Похоронен дер. Три отрока Новгородского района Ленинградской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грыженкова Анна Петровна

Место жительства
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Смерть
16.01.1944
Ленинградская обл., Российская Федерация, СССР
Причина смерти: погиб в WW2
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