Грыженков Степан Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти16.01.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1932
Дочь: Петрова Вера Степановна
Мать ребёнка: Грыженкова Анна Петровна
Военная служба
С 1941 по 16.01.1944
Род войск: 299 стр. полк, 225 Новгородская стр. див Воинское звание: мл. сержант (миномётчик) НАЙТИ - Похоронен дер. Три отрока Новгородского района Ленинградской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грыженкова Анна Петровна
Место жительства
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Смерть
16.01.1944
Ленинградская обл., Российская Федерация, СССР
Причина смерти: погиб в WW2