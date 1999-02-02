Петров Дмитрий Евстафиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1929
Дата смерти02.02.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.05.1955
Дочь: Аржакова (Петрова) Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Петрова (Грыженкова) Вера Степановна
Рождение ребёнка
30.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрова (Грыженкова) Вера Степановна
Смерть
02.02.1999
Похороны
После 02.02.1999