Петров Дмитрий Евстафиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Дмитрий Евстафиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1929

Дата смерти

02.02.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова (Грыженкова) Вера Степановна

Место жительства
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.05.1955

Дочь: Аржакова (Петрова) Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Петрова (Грыженкова) Вера Степановна

Рождение ребёнка
30.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова (Грыженкова) Вера Степановна

Смерть
02.02.1999
Похороны
После 02.02.1999

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