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Глазер Николай Юрьевич

Место рождения

х. Брод, Новотроицкая волость, Валдайский уезд, Новгородская губерния, Российская Империя

Дата рождения

22.12.1914 ст.

Дата смерти

22.02.2009

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1889 г.р.

Жена

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1914 ст.

Отец: Глазер Юрий Карлович

Мать: Глазер (Уланова) Александра Ефимовна

Работа или профессия
Неизвестно
токарь
Место жительства
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Место жительства
До 1935
Работа или профессия
С 21.08.1935 по 10.08.1941
Кировск, город Кировск, Мурманская область
токарь | Место работы: Апатитно-нифелиновая обогатительная фабрика Должность: токарь Уволен в связи с мобилизацией в Армию
Место жительства
До 1940
Военная служба
С 09.08.1941 по 10.11.1941
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Род войск: штаб КарФ (КарФ); 112 зсп (112 зсп); 420 стр. полк, 1 стр. рота Должность, специальность: стрелок - лыжник Откуда прибыл: г. Архангельск Проживал в г. Архангельск, Новгородский проспект 114... Показать все
Военная служба
28.08.1941
Род войск: 420 стрелковый полк -: Военная присяга
Военная служба
20.09.1941
-: Направлен в часть
Военная служба
С ?.11.1941 по ?.12.1942
Род войск: 420 стрелковый полк Должность, специальность: Зам. ком. взвода
Военная служба
12.12.1942
-: РАНЕНИЕ в WW2
Военная служба
С 12.12.1942 по 18.03.1943
Род войск: Эвакогоспиталь № 4864 -: РАНЕНИЕ в WW2
Военная служба
18.03.1943
Род войск: эвакогоспиталь № 4864 Демобилизация по ранению
Работа или профессия
С 14.04.1943 по 20.10.1943
Кировск, город Кировск, Мурманская область
токарь | Место работы: Апатитно-нифелиновая обогатительная фабрика Должность: токарь
Работа или профессия
С 26.10.1943 по 18.08.1962
Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
мельник | Место работы: Мельница Должность: мельник
Бракосочетание
22.04.1946

Жена: Глазер (Шумиляс) Любовь Ивановна

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глазер (Шумиляс) Любовь Ивановна

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
28.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глазер (Шумиляс) Любовь Ивановна

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Место жительства
С ?.01.1963 по ?.07.1973
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Работа или профессия
С 19.01.1963 по 16.09.1966
Норильск, город Норильск, Красноярский край
слесарь-обходчик | Место работы: Норильский Горно-Металлургический Комбинат Должность: слесарь-обходчик
Работа или профессия
С 16.09.1966 по 15.08.1972
Норильск, город Норильск, Красноярский край
слесарь-сантехник | Место работы: ТВС ЖКХ Должность: слесарь-сантехник Уволен с уходом на пенсию
Работа или профессия
С 04.10.1972 по 24.07.1973
Норильск, город Норильск, Красноярский край
слесарь-трубопроводчик | Место работы: Норильский Горно-Металлургический Комбинат Должность: слесарь-трубопроводчик
Работа или профессия
С 19.02.1974 по 26.01.1979
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
слесарь | Место работы: Мебельная фабрика Должность: слесарь
Работа или профессия
С 26.05.1984 по 25.11.1986
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
сторож | Место работы: Отдел вневедомственной охраны при Минусинском ГОВД Должность: сторож
Смерть
22.02.2009
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край

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