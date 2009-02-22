Глазер Николай Юрьевич
Место рождениях. Брод, Новотроицкая волость, Валдайский уезд, Новгородская губерния, Российская Империя
Дата рождения22.12.1914 ст.
Дата смерти22.02.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1914 ст.
Работа или профессия
Неизвестно
токарь
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
До 1935
Работа или профессия
С 21.08.1935 по 10.08.1941
токарь | Место работы: Апатитно-нифелиновая обогатительная фабрика Должность: токарь Уволен в связи с мобилизацией в Армию
Место жительства
До 1940
Военная служба
С 09.08.1941 по 10.11.1941
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Род войск: штаб КарФ (КарФ); 112 зсп (112 зсп); 420 стр. полк, 1 стр. рота Должность, специальность: стрелок - лыжник Откуда прибыл: г. Архангельск Проживал в г. Архангельск, Новгородский проспект 114... Показать все
Военная служба
28.08.1941
Род войск: 420 стрелковый полк -: Военная присяга
Военная служба
20.09.1941
-: Направлен в часть
Военная служба
С ?.11.1941 по ?.12.1942
Род войск: 420 стрелковый полк Должность, специальность: Зам. ком. взвода
Военная служба
12.12.1942
-: РАНЕНИЕ в WW2
Военная служба
С 12.12.1942 по 18.03.1943
Род войск: Эвакогоспиталь № 4864 -: РАНЕНИЕ в WW2
Военная служба
18.03.1943
Род войск: эвакогоспиталь № 4864 Демобилизация по ранению
Работа или профессия
С 14.04.1943 по 20.10.1943
токарь | Место работы: Апатитно-нифелиновая обогатительная фабрика Должность: токарь
Работа или профессия
С 26.10.1943 по 18.08.1962
мельник | Место работы: Мельница Должность: мельник
Бракосочетание
22.04.1946
Рождение ребёнка
25.06.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Глазер (Шумиляс) Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
28.12.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Глазер (Шумиляс) Любовь Ивановна
Место жительства
С ?.01.1963 по ?.07.1973
Работа или профессия
С 19.01.1963 по 16.09.1966
слесарь-обходчик | Место работы: Норильский Горно-Металлургический Комбинат Должность: слесарь-обходчик
Работа или профессия
С 16.09.1966 по 15.08.1972
слесарь-сантехник | Место работы: ТВС ЖКХ Должность: слесарь-сантехник Уволен с уходом на пенсию
Работа или профессия
С 04.10.1972 по 24.07.1973
слесарь-трубопроводчик | Место работы: Норильский Горно-Металлургический Комбинат Должность: слесарь-трубопроводчик
Работа или профессия
С 19.02.1974 по 26.01.1979
слесарь | Место работы: Мебельная фабрика Должность: слесарь
Работа или профессия
С 26.05.1984 по 25.11.1986
сторож | Место работы: Отдел вневедомственной охраны при Минусинском ГОВД Должность: сторож
Смерть
22.02.2009