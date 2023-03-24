Молчанова (Шумиляс) Мария Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молчанова (Шумиляс) Мария Игнатьевна

Место рождения

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

01.04.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1844 г.р.

Мать

1858 г.р.

Муж

1888 г.р.

Дети

1905 г.р.
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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1883 ст.

Отец: Szumilas Ignacy Александрович

Мать: Шумиляс (Путилова) Пелагия Петровна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Молчанов Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Молчанов Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Молчанов Василий Яковлевич

Крещение
05.04.1883 ст.
Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.09.1905

Сын: Молчанов Никандр Васильевич

Отец ребёнка: Молчанов Василий Яковлевич

Бракосочетание
26.05.1906

Муж: Молчанов Василий Яковлевич

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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