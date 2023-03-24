Молчанова (Шумиляс) Мария Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения01.04.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1883 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Крещение
05.04.1883 ст.
Рождение ребёнка
24.09.1905
Сын: Молчанов Никандр Васильевич
Отец ребёнка: Молчанов Василий Яковлевич
Бракосочетание
26.05.1906
Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно