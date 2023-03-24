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Молчанов Василий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

08.05.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1883 г.р.

Дети

1905 г.р.
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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1905

Сын: Молчанов Никандр Васильевич

Мать ребёнка: Молчанова Мария Игнатьевна

Бракосочетание
26.05.1906

Жена: Молчанова Мария Игнатьевна

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Молчанова Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Молчанова Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Молчанова Мария Игнатьевна

Смерть
08.05.1938
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
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