Молчанов Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти08.05.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1905
Сын: Молчанов Никандр Васильевич
Мать ребёнка: Молчанова Мария Игнатьевна
Бракосочетание
26.05.1906
Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
08.05.1938
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край