Путилов Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путилов Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1841 и 1842 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1838 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1841 и 1842 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Путилова Лукерья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Тесь, Новоселовский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Шумиляс Пелагия Петровна

Мать ребёнка: Путилова Лукерья Ивановна

Работа или профессия
1880
Смерть
Неизвестно

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