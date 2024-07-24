Путилов Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1841 и 1842 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1841 и 1842 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тесь, Новоселовский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Шумиляс Пелагия Петровна
Мать ребёнка: Путилова Лукерья Ивановна
Работа или профессия
1880
Смерть
Неизвестно