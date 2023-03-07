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Шумиляст Валентин Семёнович

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Место рождения

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

21.03.1910 ст.

Дата смерти

05.07.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1910 ст.

Отец: Шумиляс Симеон Игнатьевич

Мать: Шумиляс Варвара Анисимовна

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.11.1938

Сын: Шумиляст Геннадий Валентинович

Мать ребёнка: Шумиляст Галина Тихоновна

Рождение ребёнка
05.07.1952

Дочь: Мартынова Алефтина Валентиновна

Мать ребёнка: Шумиляст Галина Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шумиляст Галина Тихоновна

Смерть
05.07.1975
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