Шумиляст Валентин Семёнович
Место рождения
Дата рождения21.03.1910 ст.
Дата смерти05.07.1975
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1910 ст.
Рождение ребёнка
19.11.1938
Сын: Шумиляст Геннадий Валентинович
Мать ребёнка: Шумиляст Галина Тихоновна
Рождение ребёнка
05.07.1952
Дочь: Мартынова Алефтина Валентиновна
Мать ребёнка: Шумиляст Галина Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.07.1975