Мартынова (Шумиляст) Алефтина Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1952
Дата смерти15.11.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1952
Бракосочетание
05.12.1971
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.07.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.08.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.05.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
15.11.2015
Похороны
17.11.2015