Мартынова (Шумиляст) Алефтина Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынова (Шумиляст) Алефтина Валентиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1952

Дата смерти

15.11.2015

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1917 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1952

Отец: Шумиляст Валентин Семёнович

Мать: Шумиляст Галина Тихоновна

Бракосочетание
05.12.1971

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.07.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.08.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.05.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
15.11.2015
Похороны
17.11.2015
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