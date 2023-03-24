Шумиляст (Лузина) Галина Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумиляст (Лузина) Галина Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1917

Дата смерти

17.08.1985

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1938

Сын: Шумиляст Геннадий Валентинович

Отец ребёнка: Шумиляст Валентин Семёнович

Рождение ребёнка
05.07.1952

Дочь: Мартынова Алефтина Валентиновна

Отец ребёнка: Шумиляст Валентин Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумиляст Валентин Семёнович

Смерть
17.08.1985
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