Шумиляст (Лузина) Галина Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1917
Дата смерти17.08.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1938
Сын: Шумиляст Геннадий Валентинович
Отец ребёнка: Шумиляст Валентин Семёнович
Рождение ребёнка
05.07.1952
Дочь: Мартынова Алефтина Валентиновна
Отец ребёнка: Шумиляст Валентин Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.08.1985