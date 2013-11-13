Шумиляст Геннадий Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШумиляст Геннадий Валентинович

Шумиляст Геннадий Валентинович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1938

Дата смерти

13.11.2013

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1917 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1965 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1938

Отец: Шумиляст Валентин Семёнович

Мать: Шумиляст Галина Тихоновна

Бракосочетание
04.03.1962

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.06.1965

Дочь: Бурдовицына Марина Геннадиевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
13.11.2013
Похороны
16.11.2013
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close