Шумиляст Геннадий Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1938
Дата смерти13.11.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1938
Бракосочетание
04.03.1962
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.12.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.06.1965
Дочь: Бурдовицына Марина Геннадиевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
13.11.2013
Похороны
16.11.2013