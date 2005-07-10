Бурдовицына (Шумиляст) Марина Геннадиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурдовицына (Шумиляст) Марина Геннадиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1965

Дата смерти

10.07.2005

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

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Муж

Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1965

Отец: Шумиляст Геннадий Валентинович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
05.07.1988

Муж: Бурдовицын Игорь Борисович

Рождение ребёнка
07.07.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурдовицын Игорь Борисович

Развод
1995

Муж: Бурдовицын Игорь Борисович

Смерть
10.07.2005