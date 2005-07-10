Бурдовицына (Шумиляст) Марина Геннадиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1965
Дата смерти10.07.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1965
Отец: Шумиляст Геннадий Валентинович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
05.07.1988
Рождение ребёнка
07.07.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бурдовицын Игорь Борисович
Развод
1995
Смерть
10.07.2005