Бурдовицын Игорь Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.09.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.07.1988
Рождение ребёнка
07.07.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бурдовицына Марина Геннадиевна
Развод
1995
Смерть
10.09.2018