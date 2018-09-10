Бурдовицын Игорь Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурдовицын Игорь Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.09.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1965 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.07.1988

Жена: Бурдовицына Марина Геннадиевна

Рождение ребёнка
07.07.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурдовицына Марина Геннадиевна

Развод
1995

Жена: Бурдовицына Марина Геннадиевна

Смерть
10.09.2018
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