Утробина Наталия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1841
Рождение ребёнка
1841
Сын: Утробин Василий Игнатьевич
Отец ребёнка: Утробин Игнат Иванович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Утробина) Татьяна Игнатьевна
Отец ребёнка: Утробин Игнат Иванович
Рождение ребёнка
18.02.1847
Сын: Утробин Анисим Игнатьевич
Отец ребёнка: Утробин Игнат Иванович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Утробина) Надежда Игнатьевна
Отец ребёнка: Утробин Игнат Иванович
Смерть
Неизвестно