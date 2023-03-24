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Утробина Наталия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1841

Муж: Утробин Игнат Иванович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Утробин Василий Игнатьевич

Отец ребёнка: Утробин Игнат Иванович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Утробина) Татьяна Игнатьевна

Отец ребёнка: Утробин Игнат Иванович

Рождение ребёнка
18.02.1847

Сын: Утробин Анисим Игнатьевич

Отец ребёнка: Утробин Игнат Иванович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Утробина) Надежда Игнатьевна

Отец ребёнка: Утробин Игнат Иванович

Смерть
Неизвестно

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