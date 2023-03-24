Утробин Игнат Иванович
Место рожденияс. Богородское (Талоключинское), Нолинский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1841
Рождение ребёнка
1841
Сын: Утробин Василий Игнатьевич
Мать ребёнка: Утробина Наталия Васильевна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Утробина) Татьяна Игнатьевна
Мать ребёнка: Утробина Наталия Васильевна
Рождение ребёнка
18.02.1847
Сын: Утробин Анисим Игнатьевич
Мать ребёнка: Утробина Наталия Васильевна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Утробина) Надежда Игнатьевна
Мать ребёнка: Утробина Наталия Васильевна
Смерть
Неизвестно