Утробина (Благодатских) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утробина (Благодатских) Дарья Ивановна

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Место рождения

Большая Ничка, Минусинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1851

Дата смерти

До 1875

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Ничка, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
После 27.01.1867

Дочь: Меланья Анисимовна

Отец ребёнка: Утробин Анисим Игнатьевич

Рождение ребёнка
После 27.01.1867

Сын: Утробин Пётр Анисимович

Отец ребёнка: Утробин Анисим Игнатьевич

Рождение ребёнка
После 27.01.1867

Сын: Утробин Мирон Анисимович

Отец ребёнка: Утробин Анисим Игнатьевич

Рождение ребёнка
После 27.01.1867

Сын: Утробин Григорий Анисимович

Отец ребёнка: Утробин Анисим Игнатьевич

Бракосочетание
27.01.1867

Муж: Утробин Анисим Игнатьевич

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
До 1875
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