Утробина (Благодатских) Дарья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиДо 1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 27.01.1867
Дочь: Меланья Анисимовна
Отец ребёнка: Утробин Анисим Игнатьевич
Рождение ребёнка
После 27.01.1867
Отец ребёнка: Утробин Анисим Игнатьевич
Рождение ребёнка
После 27.01.1867
Отец ребёнка: Утробин Анисим Игнатьевич
Рождение ребёнка
После 27.01.1867
Сын: Утробин Григорий Анисимович
Отец ребёнка: Утробин Анисим Игнатьевич
Бракосочетание
27.01.1867
Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
До 1875