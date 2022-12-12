село Большая Ничка, село Большая Ничка, Минусинский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Большая Ничка

Минусинский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Минусинский округ
916Ничка, д. каз.при рч. Ничке.25253712575
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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Минусинский уезд, Восточенская волость
1968Большая Ничка, д., на кл. Боровом; шк. М. Н. Пр.; общ. потр. и л.; каз. в. л. № 123; хлеб.-з. маг.14336231813

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Минусинский район
165916Большая Ничкасело53°40'92°08'N-46-089

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Минусинский муниципальный район, Сельское поселение Большеничкинский сельсовет
4633404101с Большая Ничка#Н/Д
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