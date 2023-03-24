Утробин Пётр Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утробин Пётр Анисимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 27.01.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 27.01.1867

Отец: Утробин Анисим Игнатьевич

Мать: Утробина Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Утробин Иван Петрович

Мать ребёнка: Утробина Вера Сергеевна

Жерлык, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
21.03.1897

Сын: Утробин Гавриил Петрович

Мать ребёнка: Утробина Вера Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Утробина Вера Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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