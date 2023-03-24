Утробин Пётр Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 27.01.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 27.01.1867
Отец: Утробин Анисим Игнатьевич
Мать: Утробина Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Утробина Вера Сергеевна
Жерлык, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
21.03.1897
Мать ребёнка: Утробина Вера Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Утробина Вера Сергеевна
Смерть
Неизвестно