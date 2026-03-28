Щучинск Данилов Ларион Данилов 1823 — найти родственников по фамилии на Familio

Щучинск Данилов Ларион Данилов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1823, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 09.03.1879

Отец
Данила Андреев1784 г.р.
Мать
Марья1781 г.р.
Супруги
Данилова Евдокия Ивановна 2Я ЖенаОколо 1833 г.р.
Дети
Данилов Григорий Ларионович1843 г.р.
(Данилова) Анастасия Ларионова25.10.1847 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Данила Андреев

Мать: Марья

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов ? Федот/ Федор Ларионов

Мать ребёнка: Авдотья Трофимова

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

34

Рождение ребёнка
1843

Сын: Данилов Григорий Ларионович

Мать ребёнка: Авдотья Трофимова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
25.10.1847

Дочь: (Данилова) Анастасия Ларионова

Мать ребёнка: Авдотья Трофимова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
11.04.1849

Сын: Данилов Федор Ларионов

Мать ребёнка: Авдотья Трофимова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

34

Место жительства
1851
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1851
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Бракосочетание
11.11.1853 ст.

Жена: Данилова Евдокия Ивановна 2Я Жена

Рождение ребёнка
06.09.1854

Сын: Данилов Михаил Ларионов

Мать ребёнка: Данилова Евдокия Ивановна 2Я Жена

Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

Рождение ребёнка
19.07.1855

Сын: Данилов Илья Ларионович

Мать ребёнка: Данилова Евдокия Ивановна 2Я Жена

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

31

Рождение ребёнка
26.10.1859

Сын: Данилов Степан Ларионович

Мать ребёнка: Данилова Евдокия Ивановна 2Я Жена

Рождение ребёнка
27.12.1861

Дочь: (Данилова) Анисья Ларионовна

Мать ребёнка: Данилова Евдокия Ивановна 2Я Жена

Рождение ребёнка
Вычислено 1864

Дочь: Батина (Данилова) Татьяна Ларионовна

Мать ребёнка: Данилова Евдокия Ивановна 2Я Жена

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Данилов Федот Ларионович

Мать ребёнка: Данилова Евдокия Ивановна 2Я Жена

Рождение ребёнка
02.09.1875

Сын: Данилов Семен Ларионович

Мать ребёнка: Данилова Евдокия Ивановна 2Я Жена

Смерть
09.03.1879

Причина смерти: от рака на лице

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