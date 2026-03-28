Щучинск Данилов Ларион Данилов
мужской, родился 1823, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 09.03.1879
ОтецДанила Андреев1784 г.р.
МатьМарья1781 г.р.
Супруги
Дети
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Отец: Данила Андреев
Мать: Марья
Сын: Данилов ? Федот/ Федор Ларионов
Мать ребёнка: Авдотья Трофимова
Сын: Данилов Григорий Ларионович
Мать ребёнка: Авдотья Трофимова
Дочь: (Данилова) Анастасия Ларионова
Мать ребёнка: Авдотья Трофимова
Мать ребёнка: Авдотья Трофимова
Мать ребёнка: Данилова Евдокия Ивановна 2Я Жена
Мать ребёнка: Данилова Евдокия Ивановна 2Я Жена
Сын: Данилов Степан Ларионович
Мать ребёнка: Данилова Евдокия Ивановна 2Я Жена
Дочь: (Данилова) Анисья Ларионовна
Мать ребёнка: Данилова Евдокия Ивановна 2Я Жена
Дочь: Батина (Данилова) Татьяна Ларионовна
Мать ребёнка: Данилова Евдокия Ивановна 2Я Жена
Мать ребёнка: Данилова Евдокия Ивановна 2Я Жена
Мать ребёнка: Данилова Евдокия Ивановна 2Я Жена