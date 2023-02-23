Данилова Евдокия жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1854
Сын: Данилов Михаил Ларионович
Отец ребёнка: Данилов Ларион Данилов
Рождение ребёнка
06.09.1854
Отец ребёнка: Данилов Ларион Данилов
станица Щучинская
Рождение ребёнка
19.07.1855
Отец ребёнка: Данилов Ларион Данилов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно