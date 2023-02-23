Данилова Евдокия жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова Евдокия жена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1854

Сын: Данилов Михаил Ларионович

Отец ребёнка: Данилов Ларион Данилов

Рождение ребёнка
06.09.1854

Сын: Данилов Михаил Ларионов

Отец ребёнка: Данилов Ларион Данилов

станица Щучинская
Рождение ребёнка
19.07.1855

Сын: Данилов Илья Ларионович

Отец ребёнка: Данилов Ларион Данилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Ларион Данилов

Смерть
Неизвестно
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