Данилов ? Ларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилов ? Ларионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Данилов Ларион Данилов

Мать: Авдотья Трофимова

Рождение ребёнка
08.03.1905

Дочь: Феодора Семеновна

Мать ребёнка: Татьяна Никоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феодора Семеновна

Мать ребёнка: Татьяна Никоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Никоновна

Смерть
Неизвестно
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