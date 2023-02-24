Данилов ? Ларионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Данилов Ларион Данилов
Мать: Авдотья Трофимова
Рождение ребёнка
08.03.1905
Дочь: Феодора Семеновна
Мать ребёнка: Татьяна Никоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феодора Семеновна
Мать ребёнка: Татьяна Никоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Никоновна
Смерть
Неизвестно