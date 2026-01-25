Татьяна Никоновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Татьяна Никоновна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Данилов Семен Ларионович02.09.1875 г.р.
Дети
(Данилова) Феодора Семеновна08.03.1905 г.р.
Данилов Иван Семенович15.01.1909 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Семен Ларионович

Рождение ребёнка
08.03.1905

Дочь: (Данилова) Феодора Семеновна

Отец ребёнка: Данилов Семен Ларионович

Рождение ребёнка
15.01.1909 ст.

Сын: Данилов Иван Семенович

Отец ребёнка: Данилов Семен Ларионович

Рождение ребёнка
07.05.1911 ст.

Дочь: Данилова Таисия Семеновна

Отец ребёнка: Данилов Семен Ларионович

Смерть
Неизвестно

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