Татьяна Никоновна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Данилов Семен Ларионович02.09.1875 г.р.
Дети
(Данилова) Феодора Семеновна08.03.1905 г.р.
Данилов Иван Семенович15.01.1909 ст. г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.1905
Дочь: (Данилова) Феодора Семеновна
Отец ребёнка: Данилов Семен Ларионович
Рождение ребёнка
15.01.1909 ст.
Отец ребёнка: Данилов Семен Ларионович
Рождение ребёнка
07.05.1911 ст.
Дочь: Данилова Таисия Семеновна
Отец ребёнка: Данилов Семен Ларионович
Смерть
Неизвестно