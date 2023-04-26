Данилов Илья Ларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1855
Отец: Данилов Ларион Данилов
Мать: Данилова Евдокия жена
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Дорогова Октябрьская 31 Евдокия Ильинична
Мать ребёнка: Степанида Игнатьевна
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Данилов ? Ильич
Мать ребёнка: Степанида Игнатьевна
Рождение ребёнка
19.01.1900
Дочь: Ксения Ильинична
Мать ребёнка: Степанида Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Ильинична
Мать ребёнка: Степанида Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данилов ? Ильич
Мать ребёнка: Степанида Игнатьевна
Смерть
Неизвестно