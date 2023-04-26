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Данилов Илья Ларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1855

Отец: Данилов Ларион Данилов

Мать: Данилова Евдокия жена

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Дорогова Октябрьская 31 Евдокия Ильинична

Мать ребёнка: Степанида Игнатьевна

Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Данилов ? Ильич

Мать ребёнка: Степанида Игнатьевна

Рождение ребёнка
19.01.1900

Дочь: Ксения Ильинична

Мать ребёнка: Степанида Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Ильинична

Мать ребёнка: Степанида Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов ? Ильич

Мать ребёнка: Степанида Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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