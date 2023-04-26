Степанида Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Дорогова Октябрьская 31 Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Данилов Илья Ларионович
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Данилов ? Ильич
Отец ребёнка: Данилов Илья Ларионович
Рождение ребёнка
19.01.1900
Дочь: Ксения Ильинична
Отец ребёнка: Данилов Илья Ларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Ильинична
Отец ребёнка: Данилов Илья Ларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данилов ? Ильич
Отец ребёнка: Данилов Илья Ларионович
Смерть
Неизвестно