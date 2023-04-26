Степанида Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Дорогова Октябрьская 31 Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Данилов Илья Ларионович

Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Данилов ? Ильич

Отец ребёнка: Данилов Илья Ларионович

Рождение ребёнка
19.01.1900

Дочь: Ксения Ильинична

Отец ребёнка: Данилов Илья Ларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Ильинична

Отец ребёнка: Данилов Илья Ларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов ? Ильич

Отец ребёнка: Данилов Илья Ларионович

Смерть
Неизвестно
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