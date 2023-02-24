Дорогова Октябрьская 31 (Данилова) Евдокия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорогова Октябрьская 31 (Данилова) Евдокия Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Данилов Илья Ларионович

Мать: Степанида Игнатьевна

Бракосочетание
27.?.1902

Муж: Дорогов Св. 14.01.1904 Степан Львович

Рождение ребёнка
31.05.1906

Дочь: Клавдия Степановна

Отец ребёнка: Дорогов Св. 14.01.1904 Степан Львович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Дорогов Степан Степанович

Отец ребёнка: Дорогов Св. 14.01.1904 Степан Львович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Дорогов Михаил Степанович

Отец ребёнка: Дорогов Св. 14.01.1904 Степан Львович

Смерть
Неизвестно
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