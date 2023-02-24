Дорогова Октябрьская 31 (Данилова) Евдокия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Данилов Илья Ларионович
Мать: Степанида Игнатьевна
Бракосочетание
27.?.1902
Рождение ребёнка
31.05.1906
Дочь: Клавдия Степановна
Отец ребёнка: Дорогов Св. 14.01.1904 Степан Львович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Дорогов Степан Степанович
Отец ребёнка: Дорогов Св. 14.01.1904 Степан Львович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Дорогов Михаил Степанович
Отец ребёнка: Дорогов Св. 14.01.1904 Степан Львович
Смерть
Неизвестно