Дорогов св. 14.01.1904 Степан Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорогов св. 14.01.1904 Степан Львович

Дорогов св. 14.01.1904 Степан Львович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1876

Отец: Дорогов Лев Ефремович

Мать: Екатерина Ефимовна

Бракосочетание
27.?.1902

Жена: Дорогова Октябрьская 31 Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
31.05.1906

Дочь: Клавдия Степановна

Мать ребёнка: Дорогова Октябрьская 31 Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
1914

Сын: Дорогов Степан Степанович

Мать ребёнка: Дорогова Октябрьская 31 Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
1921

Сын: Дорогов Михаил Степанович

Мать ребёнка: Дорогова Октябрьская 31 Евдокия Ильинична

Смерть
Неизвестно
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