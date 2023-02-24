Дорогов св. 14.01.1904 Степан Львович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1876
Отец: Дорогов Лев Ефремович
Мать: Екатерина Ефимовна
Бракосочетание
27.?.1902
Рождение ребёнка
31.05.1906
Дочь: Клавдия Степановна
Мать ребёнка: Дорогова Октябрьская 31 Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
1914
Сын: Дорогов Степан Степанович
Мать ребёнка: Дорогова Октябрьская 31 Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
1921
Сын: Дорогов Михаил Степанович
Мать ребёнка: Дорогова Октябрьская 31 Евдокия Ильинична
Смерть
Неизвестно