Данилов ? Василий Ильич Около 1883 — найти родственников по фамилии на Familio

Данилов ? Василий Ильич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Около 1883

умер Неизвестно

Отец
Данилов Илья Ларионович19.07.1855 г.р.
Мать
Данилова Степанида ИгнатьевнаНеизвестно г.р.
Супруги
(Игнатенко) Наталья МихайловнаОколо 1883 г.р.
Дети
Данилов Григорий Васильевич07.08.1910 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Данилов Илья Ларионович

Мать: Данилова Степанида Игнатьевна

Бракосочетание
14.01.1904

Жена: (Игнатенко) Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
07.08.1910

Сын: Данилов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: (Игнатенко) Наталья Михайловна

Смерть
Неизвестно

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