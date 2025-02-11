Данилов ? Василий Ильич
мужской, родился Около 1883
умер Неизвестно
ОтецДанилов Илья Ларионович19.07.1855 г.р.
МатьДанилова Степанида ИгнатьевнаНеизвестно г.р.
Супруги
(Игнатенко) Наталья МихайловнаОколо 1883 г.р.
Дети
Данилов Григорий Васильевич07.08.1910 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Бракосочетание
14.01.1904
Рождение ребёнка
07.08.1910
Сын: Данилов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: (Игнатенко) Наталья Михайловна
Смерть
Неизвестно