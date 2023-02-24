Данилов ? Ларионов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Данилов Ларион Данилов
Мать: Авдотья Трофимова
Рождение ребёнка
16.08.1899
Мать ребёнка: Наталья Дементьевна
Рождение ребёнка
10.02.1902
Сын: Данилов Харлампий Федотович
Мать ребёнка: Наталья Дементьевна
Рождение ребёнка
30.01.1905
Сын: Данилов Василий Федорович
Мать ребёнка: Наталья Дементьевна
Рождение ребёнка
26.05.1907
Мать ребёнка: Наталья Дементьевна
Смерть
Неизвестно