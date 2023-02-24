Данилов ? Ларионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилов ? Ларионов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Данилов Ларион Данилов

Мать: Авдотья Трофимова

Рождение ребёнка
16.08.1899

Сын: Данилов Диомид Федотович

Мать ребёнка: Наталья Дементьевна

Рождение ребёнка
10.02.1902

Сын: Данилов Харлампий Федотович

Мать ребёнка: Наталья Дементьевна

Рождение ребёнка
30.01.1905

Сын: Данилов Василий Федорович

Мать ребёнка: Наталья Дементьевна

Рождение ребёнка
26.05.1907

Сын: Данилов Иона Федорович

Мать ребёнка: Наталья Дементьевна

Смерть
Неизвестно
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