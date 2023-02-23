Наталья Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1899
Отец ребёнка: Данилов ? Ларионов
Рождение ребёнка
10.02.1902
Сын: Данилов Харлампий Федотович
Отец ребёнка: Данилов ? Ларионов
Рождение ребёнка
30.01.1905
Сын: Данилов Василий Федорович
Отец ребёнка: Данилов ? Ларионов
Рождение ребёнка
26.05.1907
Отец ребёнка: Данилов ? Ларионов
Смерть
Неизвестно