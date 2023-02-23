Наталья Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Дементьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1899

Сын: Данилов Диомид Федотович

Отец ребёнка: Данилов ? Ларионов

Рождение ребёнка
10.02.1902

Сын: Данилов Харлампий Федотович

Отец ребёнка: Данилов ? Ларионов

Рождение ребёнка
30.01.1905

Сын: Данилов Василий Федорович

Отец ребёнка: Данилов ? Ларионов

Рождение ребёнка
26.05.1907

Сын: Данилов Иона Федорович

Отец ребёнка: Данилов ? Ларионов

Смерть
Неизвестно
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