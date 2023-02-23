Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Петр Данилов
Отец ребёнка: Данила Андреев
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Данила Андреев
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Татьяна Данилова
Отец ребёнка: Данила Андреев
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Данила Андреев
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Анна Данилова
Отец ребёнка: Данила Андреев
Смерть
Неизвестно