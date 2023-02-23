Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Петр Данилов

Отец ребёнка: Данила Андреев

Рождение ребёнка
1813

Сын: Данилов Данила Данилов

Отец ребёнка: Данила Андреев

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Татьяна Данилова

Отец ребёнка: Данила Андреев

Рождение ребёнка
1823

Сын: Данилов Ларион Данилов

Отец ребёнка: Данила Андреев

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Анна Данилова

Отец ребёнка: Данила Андреев

Смерть
Неизвестно
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