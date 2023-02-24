Петр Данилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Данила Андреев
Мать: Марья
Бракосочетание
12.01.1830
Жена: Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Матрена Петрова
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1840
Сын: Данилов Кр 15.01.1876 Степан Петров
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Авдотья Петрова
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
11.04.1848
Дочь: Ирина Петрова
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Смерть
Неизвестно