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Петр Данилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Данила Андреев

Мать: Марья

Бракосочетание
12.01.1830

Жена: Аксинья Иванова

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Матрена Петрова

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Рождение ребёнка
1840

Сын: Данилов Кр 15.01.1876 Степан Петров

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Авдотья Петрова

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Рождение ребёнка
11.04.1848

Дочь: Ирина Петрова

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Смерть
Неизвестно
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