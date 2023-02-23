Аксинья Иванова
Место рожденияГолодяевка, Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Голодяевка, Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
12.01.1830
Муж: Петр Данилов
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Матрена Петрова
Отец ребёнка: Петр Данилов
Рождение ребёнка
1840
Сын: Данилов Кр 15.01.1876 Степан Петров
Отец ребёнка: Петр Данилов
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Авдотья Петрова
Отец ребёнка: Петр Данилов
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Петр Данилов
Рождение ребёнка
11.04.1848
Дочь: Ирина Петрова
Отец ребёнка: Петр Данилов
Смерть
Неизвестно