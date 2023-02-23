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Аксинья Иванова

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Место рождения

Голодяевка, Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Голодяевка, Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
12.01.1830

Муж: Петр Данилов

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Матрена Петрова

Отец ребёнка: Петр Данилов

Рождение ребёнка
1840

Сын: Данилов Кр 15.01.1876 Степан Петров

Отец ребёнка: Петр Данилов

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Авдотья Петрова

Отец ребёнка: Петр Данилов

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Петр Данилов

Рождение ребёнка
11.04.1848

Дочь: Ирина Петрова

Отец ребёнка: Петр Данилов

Смерть
Неизвестно
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